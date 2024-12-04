شاهدوا بروفات فهد الكبيسي وأميمة طالب لجلسات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - وصل كل من الفنانين فهد الكبيسي وأميمة طالب إلى الرياض، لإجراء بروفاتهما للحفل المنتظر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، ونشر فيديو لوصولهما وعلى نغمات أغنية "لا لا يا الخيزرانة" للراحل طلال مداح من الفلكلور، وعلق حساب روتانا لايف على الفيديو وكتب: "ملخص البروفة الأولى للفنان فهد الكبيسي، والفنانة أميمة طالب ضمن جلسات موسم الرياض، خلوكم جاهزين لأحلى الأغاني والمفاجآت، الحقوا تذاكركم".

وغنى كل من فهد الكبيسي وأميمة طالب مقطعاً من الأغنية بصوتهما والتي تقول كلماتها:

لالا.. يالخيزرانه بالهوى ميلوكي

لالا.. وان ميلوكي مالت الروح معاكي

لالا.. وزمام سيدي طاح في ظلمة البيت

لالا.. وجنية ابو خيال يامن يجيبه

لالا.. والنار شبت في ثيابي وانا حي

لالا.. نادوا حبيبي يطفي النار عني

لالا.. سيدي نساني يحسب إني نسيته

لالا.. والله ما انسى سيدي لو نساني

لالا.. والثانيه تجلب حبيبي عليا

لالا.. يا موت لا تاخذ صغير عن امة

لالا.. لا تاخذ الا عود ولا زمانه

لالا.. وان مت يا اهلي لا تقولوا من الله

لالا.. قولوا قتيل البيض والشاهد الله

لالا.. يا نجم ياللي تالي الليل وقاد

لالا.. وابيك قبل الصبح ترسل جواب

لالا.. ليت لك يا القبر ضبة ومفتاح

لالا.. حتى نهار العيد عايد حبيبي

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كما نشر الحساب صوراً للفنان الكبيسي وطالب من على مسرح محمد عبده أثناء البروفات وكتب "لمحات من بروفات اليوم، للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة ".

كما نشر الحساب فيديو للفنان فهد الكبيسي وهو يوجه رسالة إلى الجمهور قائلاً: "جمهوري الحبيب مشتاق لكم وكلنا مشتاقين لكم ننتظركم يوم 6 الجمعة على مسرح محمد عبده وراح تشوفون العجب"، وعلق على الفيديو المنشور الحساب وكتب: "رح تشوفون العجب ".

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