هند صبري ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم.. إنجازات عالمية وإنسانية جعلتها تستحق اللقب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - اختارت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الفنانة التونسية هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امرأة تأثيراً عبر العالم، ووصفت الهيئة عبر موقعها الرسمي هند صبري بأنها واحدة من أكثر النجمات شهرةً في السينما العربية.

اختيار هند صبري لهذا اللقب لم يكن وليد اللحظة، فعلى مدار مشوارها الفني كانت مشغولةً بالعديد من القضايا والأمور الإنسانية، وحرصت على مناقشة بعضها في أعمالها الفنية، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الأنشطة الاجتماعية العالمية، وكان لها مواقف بارزة خلال هذه المشاركات.

هند صبري ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم- الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام

بنات ألفة علامة مضيئة في مشوارها

ناقشت هند صبري في فيلم بنات ألفة الذي وصل للمنافسة النهائية ضمن أفضل 5 أفلام وثائقية في مسابقة الأوسكار واحدة من القضايا الحقيقة، حيث سلَّط الضوء على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 بما تحمله من صراعات وتقلبات، حيث تنطلق الأحداث من قصة حقيقية لسيدة أربعينية تُدعى ألفة الحمراوي وهي أم لـ4 فتيات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى صفوف تنظيم داعش في ليبيا، وبعدها بدأت تتوالى الأحداث.

واحدة من أهم المشاركات الفنية لهند صبري كانت عندما تم اختيارها لتقوم بالتحكيم في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي عام 2019، لتكون بذلك أول عربية تشغل هذا المنصب.

ومن المواقف الإنسانية التي لا تُنسي لهند صبري كانت عندما تقدمت العام الماضي باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك احتجاجاً منها على استخدام سلاح التجويع خلال الحروب.

أبرز الإنجازات

رسالة دعم لمحاربات سرطان الثدي

في عام 2021 حققتإنجازاتٍ غير مسبوقة لأي فنانة عربية، حيث تمكنت من الفوز بجائزة نوبل للسلام ضمن فريق المنظمة العالمية للغذاء، كما حصلت على أرفع وسام فرنسي، وفي نفس العام تم اختيارها ضمن قائمة الـ50 امرأة الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العالمية.حملتعلى عاتقها العديد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، وكان أبرزها تقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، وقدمت خلال مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافرالعابدين رسائل أمل وتفاؤل لمحاربات هذا المرضـ حتى يتمكنَّ من مواصلة حياتهن بصورة طبيعية.

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