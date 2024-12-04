بالفيديو بروفات عبادي الجوهر لجلسة عبادي وعوده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - يستعد الفنان عبادي الجوهر لإقامة حفل بعنوان جلسة "عبادي وعوده" ضمن جلسات موسم الرياض بنسخته الخامسة بـ 5 ديسمبر 2024، وهي من تنظيم ‫إيفنتكوم والإشراف الفني ‫روتانا.

ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام فيديو وصول الفنان عبادي الجوهر لإجراء البروفات قبل حفله غداً الخميس، واستقبالهم له وكذلك استقبال المايسترو أمير عبد المجيد له وعلق وكتب: "جلسة ‫عبادي وعوده‬، من بروفات حفل يوم الخميس".

وكان الحساب أيضاً نشر بوستر عبارة عن صورة للفنان عبادي، وسأل الجمهور عن الأغاني التي يودون أن يستمعوا لها بالحفل، وكتب وقتها: "إيش الأغاني اللي تتمنى تسمعها، من الفنان عبادي الجوهر، ضمن جلسات موسم الرياض".

عبادي الجوهر أول فنان يستقل مترو الرياض

وكان الفنان عبادي الجوهر قد وصل العاصمة السعودية بمترو الرياض، وذلك لإحياء ضمن حفلات موسم الرياض، وكان في استقباله أحمد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إيفنتكوم، واستقل الفنان إحدى رحلات المترو على مساراته الثلاثة الجديدة التي بدأت العمل مؤخراً.

وقد تفاعل معه جميع الركاب والتقطوا معه الصور، وبهذه الخطوة يعد أول فنان سعودي يقوم بهذه التجربة للمترو.

حفلات روتانا على مسرح محمد عبده أرينا

5 ديسمبر عبادي وعوده وهي ليلة للفنان عبادي الجوهر.

6 ديسمبر جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.

20 ديسمبر وهي ليلة للفنان ماجد المهندس.

2 يناير ليلة "الفارس" للفنان راشد الفارس.

9 يناير ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.

31 ليلة كبرى ومفاجأة.

7 فبراير ليلة صادق الشاعر.

25 فبراير ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.

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وتبقى من جدول حفلات روتانا الذي نُشر بداية الموسم الحفلات التالية:

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