إلهام الفضالة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - طمأنت الفنانة إلهام الفضالة محبيها وجمهورها على حالتها الصحية، لتعرضها خلال الأيام الماضية للإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، الأمر الذي جعلها تتواجد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وأعلنت "الفضالة" عن إصابتها بهذا الفيروس، عبر سلسلة من الفيديوهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ "سناب شات"، ظهرت من خلالها وهي على سرير المستشفى التي تواجدت به، وهى تتحدث عن أعراض هذا الفيروس والذي سبب لها ارتفاعاً مستمراً في درجات الحرارة لأيام متتالية.

إلهام الفضالة: أنا بخير وعافية

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إلهام الفضالة حاضرة في دراما رمضان 2025

شاركت النجمة إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لها، وعلقت بالقول: "مساء الخير عليكم يا أغلى جمهور، مشكورين حبايبي وأغلى ناسي على سؤالكم ودعواتكم، ربي لك الحمد والشكر نحن بخير وعافية الله لايحرمنا محبتكم".يُذكر أن الفنانة إلهام الفضالة انتهت منذ فترة من تصوير مسلسل "بيت حمولة" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025. وخلال أحداث المسلسل ستظهر الفنانةبشخصية "جميلة" ذات الطباع الحادّة، والتي تُقرر أن تجمع أبناءها وزوجاتهم في منزلٍ واحد، بهدف السيطرة عليهم جميعاً. ويجمع العمل كوكبةً كبيرةً من نجوم الخليج وعلى رأسهم، طيف، شهدالياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، حسين الحداد وآخرين، والعمل من تأليف جميلة جمعة، ومن إخراج سائد بشير الهواري.

يمكنكم قراءة... إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

مسلسل " خواتي غناتي" يحقق ردود فعل إيجابية

وكان آخر أعمالالدرامية هو مسلسل " خواتي غناتي" الذي أُسدل الستار على أحداثه منذ أيام، محققاً ردود فعل إيجابية، خاصةً بعد أن نال استحسان شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية. وظهرت "" خلال أحداثه بشخصية "غيداء"، الأخت الكبيرة التي صارت محل "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها؛ لتتحمل هي مسؤولية تربية أخواتها، إلى جانب الاهتمام بوالدها "المسن" المتقدم في العمر.

وضم العمل كوكبةً من نجوم الخليج بجانب إلهام الفضالة، منهم فيصل العميري، طيف، شهدالياسين، عبدالله يهمن، في الشرقاوي، فهد باسم، وآخرون، والعمل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف جميلة جمعة.

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