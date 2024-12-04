إياد نصار يُشوق متابعيه لفيلمه الجديد ويُعلِّق: أول مرة كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - روَّج الفنان إياد نصار لفيلمه الجديد "من أيام الجيزة"، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في عالم الكوميديا، ويضم الفيلم عدداً من النجوم منهم محمد ممدوح، الفنانة آية سماحة، محمد لطفى، حاتم صلاح، والفيلم من إخراج مرقص عادل.

كواليس فيلم من أيام الجيزة

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نشر النجم إياد نصار عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس الفيلم، ظهر من خلاله وهو يقوم بتصوير مشاهده بالعمل، وسيطر على هذه المشاهد العديد من المواقف، فتارةً نراه يدخل في حالة من السعادة والفرحة، وتارةً أخرى يظهر وهو غاضب بسبب دخوله في مشادة كلامية مع المحيطين به، وجاء التعليق الذي أرفقه "" كاشفاً عن اسم الشخصية التي يتقمصها: "استنوا فريد في فيلم منشخصية بحبها في فيلم بحبه أول مرة كوميدي ربنا يستر.. قريب فيلم من".

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إياد نصار يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة"

"ظلم المصطبة" من الأعمال الدرامية التي دخلت لوكيشن التصوير الخاصة بها؛ استعداداً لعرضها في موسم دراما رمضان 2025، ويُشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرون، ويقع العمل في 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش قضيةً مهمةً منتشرةً في المجتمع المصري؛ ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

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