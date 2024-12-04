نانسي عجرم تزيّن شجرة الكريسماس برفقة زوجها وبناتهما وسط أجواء عائلية مبهجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها فيديو عبر حسابها على إنستغرام على خلفية أغنيتها "يا عيد"، وهي تزيّن شجرة الكريسماس بصحبة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما إيلا وميلا وليا في منزلهم الفخم وسط أجواء عائلية دافئة.

نانسي عجرم توثّق لحظات تزيين شجرة الكريسماس مع عائلتها

وفي لقطات سريعة للفيديو، وثّقت الفنانة نانسي عجرم استعداداتها وأفراد عائلتها للاحتفال بيوم الميلاد، حيث بدا الجميع سعيدين ومنهمكين بالزينة. وعلقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو " لقد جاء شهر ديسمبر وكذلك أغنية يا عيد". وتحرص دوماً الفنانة نانسي عجرم على مشاركة جمهورها لحظاتها العائلية السعيدة من مختلف المناسبات والاحتفالات وسط كل ما يترافق أحياناً من شائعات الانفصال التي تطالها وزوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث تمتنع نانسي عن الرد عليها ولا تعيرها أي اهتمام. فتأتي الصور والفيديوهات العائلية لتدحض كل هذه الشائعات.

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"يا عيد" والظهور الأول لعائلة نانسي عجرم معها في فيديو كليب

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأغنية "يا عيد" هي خاصة بيوم الميلاد وقد صوّرتها نانسي عجرم بأجواء الفرح والعيد حيث ظهر العديد من الناس العاديين من مختلف الأعمار كباراً وصغاراً يحتفلون بالعيد في لقطات مليئة بالحب والسعادة، وكذلك ضمّ الفيديو كليب في بعض مشاهده نانسي عجرم مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما إيلا وميلا وليا الذين ظهروا على عفويتهم وكانوا يضحكون ويمرحون سوياً ويحتضنون بعضهم وكأنهم داخل منزلهم.

أغنية "يا عيد" من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني. وتعد هذه الأغنية المصورة الظهور الأولى لـ نانسي عجرم مع زوجها وبناتهما في فيديو كليب.

وتقول كلمات الأغنية "الليلي في شي غريب عم حسو، الليلي لكل الناس اللي حوالي، في حب بالجو، وقلوب و ضو، جايي من نجمة معلّيه، يا عيد ما متلو عيد، يا فرحة وميلاد جديد، يا ضحكة الولاد، يا ريت بتنعاد، كل دقيقة يا عيد. ويمكن اختصار كلمات هذه الأغنية بالفرح المترافق مع أجواء العيد والذي تم تجسيده ضمن اللقطات التي أظهرها الكليب لـ نانسي عجرم التي تطل في كل مشاهده وهي تضحك ومتفائلة وتظهر من خلالها وهي مطربة تغني برفقة فرقة موسيقية بالقرب من شجرة الكريسماس، ثم يظهر العديد من الأشخاص حيث يحتفل كل واحد منهم بالعيد على طريقته بحب وفرح. وكان جميع من ظهر في الكليب يرتدون ألوان العيد المبهحة.



نانسي عجرم تتألق في احتفالية "ألف ليلة وليلة"لـ إيلي صعب

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد سجلت ظهوراً خاصاً في احتفالية "ألف ليلة وليلة" للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في "The 1001 Seasons of Elie Saab التي جرت في الرياض تكريماً لمسيرته الإبداعية على مر 45 عاماً برعاية الهيئة العامة للترفيه.

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وتألقت نانسي عجرم بأزياء إيلي صعب على المسرح حيث أدت أغانيها إلى جانب النجمات العالميات سيلين ديون وجينفير لوبيز وهالي بيري وكاميلا كابيلو. وجاءت إطلالتها ساحرة بفستان من دون أكمام باللون الأزرق والمزين بحبوب زرقاء براقة.

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