سالم الهندي يكشف عن استعداد عدد من الفنانين للمشاركة بمبادرة حفل الزواج الجماعي بـ ليلة العمر في يناير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تنظيم حفل زواج جماعي لـ 300 زيجة في موسم الرياض يضم 600 شاب وشابة، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض والتي ستكون في يناير 2025، وبمساهمة رجال الأعمال والشركات في العمل الخيري تحت عنوان "ليلة العمر".

وتحدث المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة سالم الهندي عن إبداء عدد كبير من الفنانين والفنانات للمشاركة بـ "ليلة العمر" قائلاً: "ما أن سمع الفنانون والفنانات عن هذه المبادرة حتى سارعوا برغبتهم بالمشاركة"، وأضاف: "بالتأكيد العدد الذي أبدى رغبته للمشاركة كبير جداً والمكان لن يتسع لهذا العدد من الفنانين، لذلك يجتاج إلى قليل من الترتيب وكذلك الرجوع إلى المستشار تركي آل الشيخ للموافقة وسنعلن لحظتها".

واستكمل الهندي: نحن في روتانا قدمنا مسرح محمد عبده أرينا، وسعداء أن نكون جزءاً من الحدث خاصة أنه مناسبة ومبادرة جميلة، وهذا الحدث عزيز علينا، وإن شاء الله يكون بشكل جيد ومشرف و"يبيض الوجه ".

في موسم الرياض ليلة العمر و 300 زيجة

هذا وقد أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أمس الثلاثاء، عن تنظيم حفل زواج جماعي يضم 600 شاب وشابة، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض 2024، يناير المقبل، بمساهمة رجال الأعمال والشركات في العمل الخيري، وسيكون مسرح أبو بكر سالم قاعة لزواج الرجال، فيما سيكون مسرح محمد عبده أرينا قاعة لزواج النساء.

ووقَّع آل الشيخ وماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سكن"، اتفاقية تنص على تلقي التبرعات من كبار المانحين والشركاء والأفراد والداعمين لتمكين المستفيدين من مبادرة الزواج الجماعي ضمن موسم الرياض والاستفادة من منصة جود الإسكان لتوفير الوحدات السكنية للمتزوجين، وذلك وفق الاشتراطات المطلوبة لدى برنامج سكني.

وذكر آل الشيخ في حفل توقيع الاتفاقية: "من ضمن استشعار موسم الرياض لمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج ودعماً لهم، فقد قررنا في موسم الرياض تنظيم حفل زواج جماعي، وحفل الزواج الجماعي مخصص لـ 300 زيجة لـ 600 شاب وشابة، يشمل حفلاً غنائياً كبيراً وعشاء للمدعوين".

وأضاف: "شباب وشابات الوطن يستحقون الاحتفاء والفرح، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية، شبابنا وبناتنا يستاهلون نفرح فيهم".

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات المشاركة في الزواج الجماعي لتقديم الهدايا والدعم المادي والعيني والخدمات للأزواج في هذه المناسبة الخيرية الكبرى.

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