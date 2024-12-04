تولين عصام لـ"الخليج 365": انتظروني في "مدرسة النخبة".. مسلسل مختلف وبتقنيات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - كشفت الفنانة تولين عصام عن انتهائها من تصوير مشاهد من مسلسل "مدرسة النخبة"، وقالت لـ"الخليج 365": "جديدي القادم هو مسلسل تقع أحداثه في عشر حلقات، وهو عمل جديد ومختلف عن الأعمال الأخرى؛ حيث ستُستخدم فيه تقنيات عالمية، وسيلاحظ المشاهد هذا الفرق، وهو من تأليف الكاتب محمد النشمي، ومن إخراج شملان النصار وإنتاج شركة كاتويل".

وتحفظت تولين عن إعطاء تفاصيل أكثر عن العمل قائلة: "لا أستطيع التحدث بإسهاب عن المسلسل، كل ما أستطيع قوله الآن والمسموح التصريح به هو مخرج العمل والمؤلف وعدد الحلقات، وأدعو المشاهد للترقب وانتظاره، وأقول لهم هو عمل قوي بإذن الله ومختلف".

وعند سؤالنا لها عن آخر عمل عُرض لها قالت تولين: "آخر عمل عُرض لي وكانت أصداؤه مرضية جداً هو الفيلم السينمائي هجان، وأنا سعيدة جداً بهذه التجربة؛ لأنها جميلة، ومن أمتع التجارب التي خضتها في حياتي".

فيلم "هجان"

تولين عصام- الصورة من المصدر

وكان فيلم "هجان" قد حقَّق أكثر من عشر جوائز سينمائية في مهرجانات محلية وعالمية، منها جائزة أفضل فيلم طويل، وحصل ممثله عمر العطوي على جائزة أفضل ممثل، وكذلك أفضل تصوير للمصور جيري فاسبندر، في النسخة الرابعة من المهرجان السينمائي الخليجي، الذي نظمته هيئة الأفلام، في مدينة الرياض عام 1445هـ/2024م.

ويأتي العمل في إطارٍ درامي، ويتناول قصة "مطر" وأخيه "غانم" اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادثٍ مؤسفٍ إلى توجُّه مطر لرياضة سباقات الهجن من أجل الاحتفاظ بالناقة "حفيرة"، حيث يبذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياتها. الفيلم من تأليف أبو بكر شوقي وعمر شامة، وإخراج أبو بكر شوقي، وبطولة: عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر العطاوي، شيماء الطيب، عزام النمري، وتولين عصام.

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