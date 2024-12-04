شاهدوا فوز الشطي تنشر بوستر مسرحية الورثة بموسم الرياض وهذا ما قالته

مسرحية "الورثة"

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آخر مسرحية عُرضت لـ فوز الشطي بالرياض

آخر عمل درامي عُرض لـ فوز الشطي

View this post on Instagram A post shared by Fouz Alshatti فوز الشطي (@fouz_alshatti)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها بوستر للمسرحية الكوميدية "" التي ستُعرض ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وعلى مدى خمسة أيام من 7 إلى 11 من ديسمبر 2024، وعلقت على المنشور وكتبت: "إطلاق تذاكرالكوميدية، من بطولة الفنان أحمد العونان والفنان سلطان الفرج ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي من 7 إلى 11 من ديسمبر"." مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، الفنان سلطان الفرج،، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي.وكان آخر مسرحية عُرضت للفنانةبالرياض هي مسرحية "الدكتور" ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان،، غادة الزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبو صابر. وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.وكان آخر عمل عُرض للفنانة فور الشطي هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: الفنانة، يعقوب عبد الله، عبد العزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهد الصالح، رهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

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