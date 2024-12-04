شاهدوا فوز الشطي تنشر بوستر مسرحية الورثة بموسم الرياض وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - شاركت الفنانة فوز الشطي متابعيها بوستر للمسرحية الكوميدية "الورثة" التي ستُعرض ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وعلى مدى خمسة أيام من 7 إلى 11 من ديسمبر 2024، وعلقت على المنشور وكتبت: "إطلاق تذاكر مسرحية الورثة الكوميدية، من بطولة الفنان أحمد العونان والفنان سلطان الفرج ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي من 7 إلى 11 من ديسمبر".
"الورثة" مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، الفنان سلطان الفرج، فوز الشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي.
وكان آخر عمل عُرض للفنانة فور الشطي هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: الفنانة فوز الشطي، يعقوب عبد الله، عبد العزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهد الصالح، رهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.
مسرحية "الورثة"
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"الورثة" مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، الفنان سلطان الفرج، فوز الشطي، ميس كمر، سلطان الفرج، نورة العميري، وفهد البناي.
آخر مسرحية عُرضت لـ فوز الشطي بالرياضوكان آخر مسرحية عُرضت للفنانة فوز الشطي بالرياض هي مسرحية "الدكتور" ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، فوز الشطي، غادة الزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبو صابر. وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.
آخر عمل درامي عُرض لـ فوز الشطي
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A post shared by Fouz Alshatti فوز الشطي (@fouz_alshatti)
وكان آخر عمل عُرض للفنانة فور الشطي هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: الفنانة فوز الشطي، يعقوب عبد الله، عبد العزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهد الصالح، رهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.
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