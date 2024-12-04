بأجواء من الفرح.. ميريام فارس تحتفل بعيد البربارة مع عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد البربارة، مع أولادها.
وشاركت ميريام متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت فيها أجواء الاحتفال مع عائلتها.
ونشرت ميريام عبر خاصية الستوري، صورة لولديها جايدن وديف وهما يرتديان الأزياء التنكرية الخاصة بهما في هذا العيد.
كما ظهرت ميريام بمقطع فيديو بالإضافة وهي تقوم بزراعة حبوب القمح وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "هاشلي بربارة والقمح بالكوارة". وتفاعل المتابعون مع صور ميريام، وتمنوا لها ولعائلتها من خلال تعليقاتهم أوقات سعيدة مليئة بالفرح.
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