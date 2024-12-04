ساندرا رزق تتألق بإطلالة شفافة شيك.. و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق باحدث إطلالة لها على الجمهور بلوك مميز و شيك، من خلال مجموعة صور مميزة شاركتها عبر حسابها الخاص، وكانت ترتدي توب ضيق اسود شفاف و كاشف مع سروال جينز واسع و سترة سوداء رسمية ، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت ساندرا بيدها حقيبة Hermès وضل سعرها إلى 36,500 دولار.
وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.
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