ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تفاعلها مع طفلة من معجبيها خلال تصوير فيلمها الأخير "الفستان الأبيض".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تلاعب الطفلة وتتعامل معها بعفوية، ما لاقى إعجاب متابعيها الذي أشاد بتواضعها.

في الفيديو، ظهرت ياسمين وهي ترتدي زي شخصيتها "وردة" من الفيلم، مما أضاف طابعًا واقعيًا على المشهد.

فيلم "الفستان الأبيض"، الذي بدأ عرضه في مصر والدول العربية بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، يروي قصة فتاة من حي شعبي تدعى "وردة"، تواجه مشكلة في يوم زفافها بعد تلف فستانها، وتخوض مغامرة في شوارع القاهرة للبحث عن بديل. الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأسماء جلال. لمشاهدة الفيديوإضغط هنا:

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تكشف عن لفتة إنسانية مع معجبة طفلة في كواليس "الفستان الأبيض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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