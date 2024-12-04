خاص بالفيديو - عبدالله عقيل : أحلام سيدة الدنيا ولا أحب آراء إليسا السياسية أما ديما صادق فيجب أن تسكت

ميرنا وليد - بيروت - حل المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله عقيل ضيفاً على سفيرة الاعلام الهادف هلا المر في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"

تحدث خلال الحلقة عن حصوله على وشم لوجه شيخة سعودية على ذراعه، مشيرًا إلى أن مواقفها معه كانت السبب وراء اتخاذه هذه الخطوة.

كما أشار إلى أنه لا يحمل حبًا في قلبه ولم يجد الشخص الذي يناسبه، وكشف عن مواصفات فتاة أحلامه.

كما تحدث عن سبب هجومه على الإعلامية ديما صادق، حيث وصفها بأنها جميلة فقط وأنه يجب عليها أن "تسكت". وأشار إلى أنه يحب الإعلامية رابعة الزيات، لكنه نصحها باختيار ضيوفها بعناية أكبر.

وفيما يتعلق بأسلوبه في التواصل مع الناس، أكد عبدالله عقيل أنه يفضل الأحاديث المباشرة، قائلاً إنه من محبي "الجق واللق وخربان البيوت". كما كشف عن سبب انتقاده للفنان الشامي بسبب إحيائه لحفل بعد الأحداث التي مرت بها بيروت.

وعن الانتقادات التي يواجهها، أكد أنه لا يهتم بها أبدًا، بل يرى نفسه الآن أكبر من ذلك. بل أصبح يفرح بتلك الانتقادات لأنها تؤكد اهتمام الجمهور به، حيث أن النقد يرفع نسبة المتابعين. وأضاف أنه لا يكترث إذا لم يعد مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يمتلك المال والمجوهرات والبيوت، وكشف عن كيفية كسبه للأموال من السوشيال ميديا.

فيما يخص عدم عرض حلقته مع الإعلامي تمام بليق على التلفزيون، قال عبدالله إنه "هم من خسروا". وأكد أنه لا يوجد أحد ينافسه في مجاله.

تعليقًا على محتوى الشيف وفاء، هاجم عبدالله ما تقدمه عبر منصاتها.

كما تحدث عن رأيه في عدد من الفنانين. بالنسبة للفنانة إليسا، قال إنه لا يحب آرائها السياسية. أما عن الفنان وائل كفوري يحب أغانيه بينما رأى أن الفنان راغب علامة ليس من المفضلين لديه. أما نجوى كرم، فاعتبر أن بعض أغنياتها لا تليق بها، بينما قال عن نانسي عجرم إنها تنجح في أغاني الأطفال. وفيما يخص الفنانة أحلام، وصفها بـ"سيدة الدنيا" وأعرب عن حبه الكبير لها ولشخصيتها. كما عبّر عن محبته لأصالة، لكنه أبدى عدم رضاه عن شكلها الذي يبدو أصغر من عمرها.

كما تطرق للحديث عن الحياة والموت والمرض، بالإضافة إلى مشاريعه الحالية ويومياته.