"لقد كنت لطيفةً"..شيرين رضا تستذكر طفولتها بهذه الصورة المميزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيرين رضا صورة مميز و لطيفة لها من طفولتها عبر حسابها الخاص مع متابعيها، و ظهرت فيها عندما كانت صغيرة، و علقت عليها قائلةً : "لقد كنت لطيفةً"، ليتفاعل معها الجمهور من خلال البتعليقات معبرن عن حبهم الكبير لها.
و في وقت سابق، شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابه على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، جمعته بالفنانة شيرين رضا.
وأرفق محمد رمضان الصورة بتعليق اكتفى فيه بكتابة: "مش فاضي".
الصورة أثارت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث الساعة وتتصدر الترند.
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