شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الهوى سلطان يتخطى 67 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الهوى سلطان الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 9 ملايين و682 ألفا و389 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع له بالسينمات المختلفة 67 مليونا و154 ألفا و157 جنيها.

فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلى تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد فى الآخر الصديق المثالى، لكن مع مرور الوقت تبدأ الأمور فى التغير ونرى أحداثاً شيقة فى إطار من الرومانسية والكوميديا.

ويعرض إلى جانب الهوى سلطان حاليا في السينمات أفلام "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، "وداعاً حمدى" بطولة شيرين رضا وآية سماحة وعلى الطيب، "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال وهيدى كرم، "المخفى" بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل، إضافة إلى استمرار عدد من الأفلام التي تم طرحها في عيد الأضحى والصيف.