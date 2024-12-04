خالد أرغنش عن هذا الممثل: "أحب تمثيله وأقدره"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - سلّم الممثل التركي خالد أرغنش الممثل الصاعد أكين كوتش جائزة أفضل ممثل في السنة، قائلا: "منذ اليوم الذي تعرفت فيه على أكين أحبه جدا كشخص وأقدره كثيرا كممثل، تمثيله يعجبني جدا، عندما حصلت على الخبر فرحت كثيرا ورغبت بشدة بالتواجد هنا وحدث ذلك، أهنئك، وأتمنى أن تنال جوائز أكثر وأكبر".



على صعيد آخر كانت قد أعلنت مواقع تركية، أن الممثلين التركيين خالد أرغنش وتوبا بويوكستين يعودان إلى الشاشة معاً من جديد في مسلسل بعنوان "كما لو لم يكن هناك غد".