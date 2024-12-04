عصام صاصا يطلق الأغنية السادسة له خلال تواجده في السجن

ميرنا وليد - بيروت - طرحت القناة الرسمية لمطرب المهرجانات عصام صاصا، أغنية جديدة بعنوان "اللي مني مجضاضني"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالتعاون مع المطرب الشعبي محمود الليثي.

الأغنية كلمات مصطفى الجن، وتوزيع كيمو الديب، ونشير أنها الأغنية السادسة التي تطرح لصاصا خلال تواجده في السجن.

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في 29 آب/أغسطس، الحكم لمدة سنة بحبس كل من مغني المهرجانات عصام صاصا وشقيقه مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، بعد ان تم اتهامهم بتزوير توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.

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