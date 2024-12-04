كميل متى: "العلاقة الوحيدة هي مع نفسك وربك"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني كميل متى عن العلاقات الخاصة ومدى أهميتها في هذا العصر، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "العلاقات الخاصة ليست مهمة خاصة في هذا العصر انها مجرد منفذ للتسلية وتضييع الوقت والتعلم من الأخطاء.
..نخلق لوحدنا ونموت لوحدنا ونصبح صورة على حائط ما لفترة معينة. اذا لماذا التباكي على خسارة صديق او حبيب. انها ليست قسوة انها حقيقة في قلب الوهم العلاقة الوحيدة هي مع نفسك وربك".
و قد لاقى هذا المنشور اعجاب العديد من المتابعين.
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