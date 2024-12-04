شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر يشارك فى مسلسل مذكرات نشال مع أحمد أمين رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صدقى صخر في بطولة مسلسل مذكرات نشال بطولة الفنان أحمد أمين، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، حيث تعاقد صدقى على المشاركة في بطولة المسلسل لتقديم دور جديد فى أحداثه التي تدور في إطار تشويقى كوميدى، ويعد صدقى صخر ثانى المتعاقدين على المشاركة في بطولة المسلسل إذ تعاقدت من قبل الفنانة ركين سعد.

ويواصل صدقى صخر تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل رقم سرى الذى يعرض حاليا على شاشة قناة dmc، من بطولة ياسمين رئيس، حيث لاقى المسلسل تفاعل الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى من العمل، ويتبقى 4 أيام وينتهى تصوير المسلسل بالكامل.

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.