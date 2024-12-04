شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام وينتهى أبطال مسلسل رقم سرى من تصوير العمل بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق المخرج محمود عبد التواب توبة الزمن للانتهاء من تصوير مسلسل رقم سرى بطولة النجوم ياسمين رئيس وصدقى صخر ورامى الطمبارى، والذى يعرض حاليا على قناة DMC، حيث يتبقى ما يقرب من 4 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل كامل، ويتفرغ توبة لمونتاج الحلقات الأخيرة، خاصة أن الجمهور متفاعل مع الجمهور بشكل كبير ويبحثون عن قاتل ندى عشماوى .

وقرر القائمون على مسلسل رقم سرى إخفاء نهاية أحداث العمل الذى يتواصل تصويره بالتزامن مع عرضه، عن جميع الأبطال، حيث قرروا تصوير الحلقة الأخيرة التى يتم الكشف فيها عن حل اللغز، فى آخر يوم تصوير وذلك من أجل إضفاء أجواء من الإثارة والتشويق، لاسيما أن الأحداث تعتمد على لغز من قتل "ندى عشماوى" والكل مشتبه به.

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.