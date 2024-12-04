بالصور - فيروز وإيلي صعب جمعتهما علاقة طويلة ومميزة وإليكم أجمل إطلالاتها من توقيعه

ميرنا وليد - بيروت - سفيرة لبنان الى النجوم فيروز كانت تختار فساتينها بعناية والقاسم المشترك بينها هي الأناقة والألوان الدافئة والحشمة.

تعاونت مع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب منذ عشرات السنين وكانت الفساتين التي تختارها يجري عليها إيلي صعب تعديلات لتكون محتشمة فهي لم ترتدِ أبداً فستاناً بأكمام قصيرة أو بدون أكمام أو مكشوفاً على الصدر.

خلال إستضافته في مقابلة صحافية كشف المصمم إيلي صعب علاقته المميزة بالسيدة فيروز ووصفها قائلاً أنها لا إنسانة لا تتكرر ولا تشبه أحد سواء في إستقبالها وضحكتها وأضاف أنها إنسانة فوق فوق فوق وأنها إرتدت تصاميمه منذ حوالي 30 سنة.