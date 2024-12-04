زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب تخلت عن الهندسة من أجل عرض الأزياء

ميرنا وليد - بيروت - ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كانت عارضة أزياء من أصول سلوفانية.
بدأت بعرض الأزياء في السادسة عشرة وفي الثامنة عشرة وقّعت أول عقد عمل في المجال. بعدها إتجهت الى دروس الهندسة الداخلية بالتوازي مع عملها في عرض الأزياء وأصبحت عارضة شهيرة تتعا ون مع المصممين الإيطاليين والفرنسيين وحلت صورتها على أغلفة المجلات.
إلتقت ميلانيا برجل الأعمال دونالد ترامب للمرة الأ ولى عام 1999 خلال عرض أزياء. وبعد علاقة عاطفية بينهما تزوجا عام 2005 وكرزقا بطفل وحيد بارون عام 2006. يذكر أن زوجة الرئيس قررت أن توكتب مذكراتها تحت عنوان "Melania".
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