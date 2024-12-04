شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد: أعود إلى التمثيل فى فيلم صيف 67 مع نيللى كريم وأمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان والمؤلف عمرو عابد عن عودته للتمثيل مرة أخرى من خلال مشاركته فى فيلم فيلم صيف 67، من إخراج أبو بكر شوقى، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم.

أكد عمرو عابد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "أعود إلى التمثيل من جديد بعد غياب حيث انتهيت من تصوير دورى بفيلم صيف 67 الذى قام بإخراجه أبو بكر شوقى، ويقوم ببطولته نيللي كريم وأمير المصري وشريف الدسوقي وأحمد كمال وعدد كبير من النجوم الشباب، وفى الحقيقة العمل مع أبو بكر شوقى ممتع جدا".

كما يشارك الفنان صبرى فواز في بطولة فيلم "صيف 67" من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر مشاركات عمرو عابد السينمائية، خلال فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.