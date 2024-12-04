شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر محطمة القلب بسبب موت كلبتها "بيردى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية جينيفر جارنر أنها "محطمة القلب"، بسبب وفاة كلبها بيردى، لكنه أشار إلى أن عودة ابنتها فيوليت إلى المنزل من الجامعة ساعدتها كثيرا، حيث قضت جارنر عطلة عيد الشكر مع طليقها النجم العالمى بن أفليك السابق وأطفالهما الثلاثة - فيوليت وسيرافينا، 15 عامًا، وصامويل، 12 عامًا.

وقبل احتفالهم بعيد الشكر في منزل جارنر، تطوع الزوجان السابقان وأطفالهما الثلاثة معًا في معرض الشكر السنوي في الشارع التابع لملجأ المشردين في لوس أنجلوس The Midnight Mission.

وأعلنت جارنر عن وفاة بيردي، وكشفت أنه على الرغم من مرض الكلب إلا أنها صمدت حتى عادت فيوليت، إلى المنزل من الكلية، وعلقت جارنر قائلة: "أخبرنا الطبيب البيطرى أن الكلاب غالبًا ما تنتظر حتى يعود صاحبها إلى المنزل، وأعتقد أن بيردى فعلت ذلك، حتى نتمكن من شكرها لكونها أفضل كلب فى العالم معا كـ أسرة".



جينيفر جارنر وابنتها وكلبتهما بيردى

فى نفس السياق كانت قد ظهرت فيوليت، ابنة جينيفر جارنر وهى تظهر دعمها لغزة والفلسطينيين أثناء خروجها مع والدتها للتسوق فى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث ارتدت ابنة بن أفليك وجارنر سترة سوداء بقيمة 38 دولارًا من ماركة Wear The Peace، والتي تتميز بطبعة البطيخ.

ذلك بعدما أصبح البطيخ رمزا للمقاومة الفلسطينية وسط الحرب بين إسرائيل وحماس وفقاً لموقع الديلى ميل، وتذهب 100% من أرباح شراء السترة إلى منظمة Pious Projects الخيرية غير الربحية لمساعدة الفلسطينيين في غزة.