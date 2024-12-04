والدة إيمينيم ترحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة النجم العالمي و مغني الراب إيمينيم، ديبي نيلسون، و ذلك بعد صراع مع مرض سرطان الرئة المتقدم، عن عمر 69 عام، وفقًا لموقع TMZ.
و أفادت التقارير أن ديبي توفيت الليلة الماضية في مدينة سانت جوزيف بولاية ميسوري.
وتم الكشف عن تشخيص ديبي لأول مرة في أيلول/سبتمبر من العام الجاري، و ذكرت التقارير في ذلك الوقت أنها لن تعيش طويلاً.
و في وقت سابق، في فيديو كليب أحدث أعماله المنفردة التي تحمل إسم "Temporary"، يكشف النجم العالمي إيمينيم أنه سيصبح جدًا.
الأغنية التي يتضمنها ألبوم مغني الراب الأخير "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)"، مهداة لإبنته هايلي جايد سكوت "Hailie Jade"، التي فاجأت والدها في نهاية الفيديو بإهدائه قميصًا مكتوباً عليه "Grandpa"، مع الرقم واحد عليه وصورة الموجات فوق الصوتية الخاصة بها.
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