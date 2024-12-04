شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كوكب الشرق تقدم حفل "كلثوميات" على مسرح أوبرا دمنهور غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. لمياء زايد حفلا موسيقيا بعنوان "كلثوميات" لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، تحت رعاية وزارة الثقافة، غدا الخميس بدار أوبرا دمنهور ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربي إشراف د.عاطف إمام، وتحييه نجمات الفرقة منهن "مريم هانى، نهى المصرى، رينادة، أسماء الدسوقى، ملك هانى، فاطمة مثنى، لميس أمين".

يذكر أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم ولدت وعاشت داخل قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث بدأت حياتها بحفظ القرآن على يد أحد الشيوخ بمدينة السنبلاوين، والذي كان له أكبر الأثر فى تشكيل مخارج الحروف لدي ام كلثوم مما ساعد كثيرا فى التحكم فى صوتها وإجادة النطق بالالفاظ الصحيحة، وبرزت موهبة سيدة الغناء أثناء العمل مع والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي، الذي كان يعمل منشداً في الموالد، و أحيت سيدة الغناء العديد من الليالي بالمنطقة و المناطق المحيطة به.

وعاشت سيدة الغناء فى المنزل الذي بناه والدها الشيخ إبراهيم، لمدة 15 عامًا، وانتقلت للعيش فى القاهرة وبدأت رحلة شهرتها، وأصبحت تتردد على القرية

وإلى الآن يأتي العديد من الزوار من جميع دول العالم لزيارة منزل أم كلثوم، ومشاهدة المنزل التى ولدت فيه سيدة الغناء العربي والقرية التى عاشت فيه.

وكان قد صدر قرار من الرئيس السيسي بإعادة تحويل منزل سيدة الغناء العربي أم كلثوم فى السنبلاوين إلى متحف يضم مقتنياتها، تكريما لكوكب الشرق التى تستحق بتاريخها، وأثرها فى الفن المصرى والعربي.