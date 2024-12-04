نجوى كرم تعايد الإمارات و شعبها في عيد الإتحاد الـ 53 بكلمات من الحب والتقدير

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، من خلال صورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، و ذلك عبر حسابها الخاص، و علقت بكلمات من الحب و التقدير قائلةً: "تفانوا وأعطوا بـ حُبّ كبير كان يستحيل إلا على الأم أن تُحبّ مثله، حتى ترى ابنها شاباً عظيماً.

. كل حجر في هذا الوطن، مليان صدق ووفاء وسهر الليالي..خير دليل على إنّو الوطن مش حجار.. هوّي قلوب بتنرسم على اسمو.. كل عام والإمارات الغالية بألف خير".

