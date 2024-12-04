بلوك اسود بغاية الجمال.. تيا ديب تستمتع بوقتها في سوارع بيروت

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأحدث إطلالاتها على متابعيها من شوارع بيروت، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شيك رائع، وإستعرضت أنوثتها، فقد كانت ترتدي توب ضيقة باللون الأسود،من دون أكمام مع سروال جينز واسع و معطف أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

