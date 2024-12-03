بشرى تعود للدراما الرمضانية.. ومفاجأة بانتظار محبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة بشرى عن تعاقدها على المشاركة في مسلسل “سيد الناس”، الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل لعام 2025. ويعيد هذا العمل بشرى إلى المنافسة في السباق الرمضاني بعد غياب استمر منذ مشاركتها في مسلسل “الاختيار” الذي عُرض في رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً.

تفاصيل مسلسل “سيد الناس”

ينتمي المسلسل إلى الأعمال الاجتماعية الشعبية ويتألف من 30 حلقة. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم:

عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا.

المسلسل من تأليف الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي، فيما لا تزال عمليات التعاقد مع باقي أبطال العمل مستمرة.

بشرى تدخل عالم تقديم البرامج

بعيداً عن التمثيل، تخوض بشرى تجربة جديدة في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث تعاقدت على تقديم برنامج يحمل اسم “بره الصندوق”، في خطوة تأتي بعد تجربتها السابقة في تقديم البرامج الإذاعية عبر راديو “نغم إف إم” منذ حوالي سبع سنوات.

أحدث أغاني بشرى

على الصعيد الموسيقي، طرحت بشرى أغنية جديدة بعنوان “بيني وبينك كلمة” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي. الأغنية تحمل طابع اللوم والعتاب لشخص عزيز غاب عنها، ومن كلماتها: “إزاي على طول تبيعني، في عز ما أكون شاريك، يا حبيبي الحب كلمة باثبتها برد فعلي.”

بشرى تجمع بين التمثيل والغناء والتقديم

بهذا التنوع بين الدراما والغناء وتقديم البرامج، تواصل بشرى تعزيز مكانتها كفنانة متعددة المواهب، مما يضعها في مقدمة الأسماء البارزة على الساحة الفنية.