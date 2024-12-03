هند صبري ضمن قائمة BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة BBC النجمة التونسية هند صبري ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امرأة تأثيراً على مستوى العالم. وجاء هذا التكريم تقديراً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات ودورها المؤثر في السينما العربية والقضايا الإنسانية.

وصف BBC لهند صبري

في تقريرها الرسمي، وصفت BBC هند صبري بأنها واحدة من أبرز النجمات في السينما العربية، مشيرة إلى أن مسيرتها بدأت منذ فيلم “صمت القصور” عام 1994، والذي تناول قضايا القهر الجنسي التي كانت تواجهها المرأة التونسية في ذلك الوقت.

وأبرز التقرير أيضًا كونها أول امرأة عربية تُشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2019، كما أشار إلى فيلمها الوثائقي “بنات ألفة” الذي رُشح للوصول إلى القائمة النهائية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

مواقف إنسانية مميزة

تحدث التقرير عن مواقف هند صبري الإنسانية، حيث استقالت العام الماضي من منصبها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة احتجاجاً على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني، في موقف يعكس التزامها بالقضايا الإنسانية والعدالة.

كلمات هند صبري

اختتمت BBC تقريرها بمقتطف من كلمات هند صبري، حيث قالت: “الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل بإعادة البناء والعثور على الهدف من خلال النضال، وتحويل الألم إلى عمل.”

آخر أعمالها الفنية

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال هند صبري هو الموسم الثاني من مسلسل “البحث عن علا” الذي عُرض مؤخراً على منصة نتفليكس. في تصريحات صحفية، قالت هند: “أنا مشرفة على كتابة الموسم الثاني لأن علا جزء مني، هي أقرب شخصية لي، وأنا عارفة تفاصيلها كويس.”

وأضافت: “علا مشتتة زيي، وغالباً كلنا مشتتات، وعلا هي الترجمة بتاعتي؛ أحط مشاكلي في موسم جديد منها”.

مسيرة حافلة بالتأثير

بإنجازاتها الفنية ومواقفها الإنسانية، تثبت هند صبري أنها ليست فقط نجمة سينمائية بل أيقونة تأثير تمتد إلى أبعاد ثقافية وإنسانية عالمية.