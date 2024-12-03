محيي إسماعيل يصدم الجميع برأيه في فنان شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محيي إسماعيل جدلاً واسعاً بالتصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفاً على برنامج “بره الصندوق”، الذي تقدّمه الفنانة بشرى عبر قناة “هي”، حيث كشف عن رأيه في الفنان بيومي فؤاد، وأهم دور قدّمه، والأشياء التي يحبها وغيرها من الأسرار التي تُذاع للمرة الأولى.

وكشف محيي في تصريح مفاجئ خلال الحلقة أنه لا يعرف بيومي فؤاد حيث قال: “معرفوش، سمعت عنه، لكن عمري ما شفت له حاجة”.

وعندما سألته بشرى عمّا يراه في التلفزيون، أجاب “بأقفله”. وعمّا يحب أن يراه ويسمعه، قال ساخراً: “السحلب، الفراخ البلدي المحمّرة، البامية، الحرنكش”.

ووصف محيي إسماعيل الذي اشتُهر بأدائه الأدوار المعقّدة والمركبة، نفسه بمؤسّس أعمال “السيكودراما” في مصر، مؤكداً أنه بدأ بتقديم هذه الأدوار منذ أكثر من خمسين عاماً، ولم يسبقه إليها أحد، حيث أوضح خلال اللقاء أنه يحلم بتقديم أدوار جديدة ومختلفة من خلال عمل كوميدي يكسر الصورة النمطية عنه، ويُظهر للجمهور الجانب الآخر في شخصيته.

وعن أهم أدواره التي قدمها خلال الخمسين عاماً التي أمضاها في الفن، قال: “أول دور عملته كان في فيلم “الإخوة الأعداء””.

وعن معايير اختياره للأدوار، أكد إسماعيل أنه يتأنّى كثيراً في دراستها، وأن وصفه بـ”المجنون” هو وصف غير دقيق وغير مبرر. وأشار الى أن رواياته الأدبية تعكس اهتمامه بالجانب الثقافي والإبداعي.

كما وجه نداءً الى كبار النقاد والأدباء، داعياً إياهم الى قراءة رواياته الست التي كتبها بـ”حب وعناية” على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن هذه الروايات تستحق القراءة والتحليل، ومبدياً أسفه لعدم وجود دار نشر تتبنى أعماله الأدبية.

يعتبر فيلم “الكنز 2: الحب والمصير” آخر أعمال محيي إسماعيل الفنية، وقد شاركه فيه عدد من الفنانين المصريين، منهم: محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان وأحمد حاتم وروبي وعباس أبو الحسن.