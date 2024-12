شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يعلن عن بعض عروض وفعاليات دورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة عن إقامة عدد من العروض والفعاليات المختلفة خلال أيام إقامته، والتي تبدأ من 16 ديسمبر وحتى 21 من نفس الشهر بدار الاوبرا المصرية.

ومن بين فعاليات المهرجان في دورته السادسة، العرض العالمي الأول للفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، وأيضا الفيلم المصري "أروح لفين" كعرض عالمي أول للمخرج عز الدين الفقى ضمن المسابقة المصرية بالمهرجان.

كما سيتم عرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali، ومشاركة الفيلم المصري "كعب عالي" للمخرج مهند الكاشف ضمن المسابقة الدولية بالدورة، وتكريم مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف ومنحه البرج الذهبى عن مشواره الفنى.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، ستعقد عدد من الندوات واللقاءات، أولها اللقاء مع النجم خالد النبوي يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، وفي ثاني فعاليات أيام الصناعة، ستقام ندوة السيناريست "تامر حبيب" يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، أما اليوم الثالث الموافق الخميس 19 ديسمبر سيكون اللقاء مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود" .

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان.

وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.