شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر ودونجا وأمير عبد الحميد يحضرون العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 والان مع تفاصيل الخبر

حضر فاروق جعفر، نجم الزمالك والمنتخب الأسبق، وأمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، ودونجا لاعب الزمالك، للعرض الخاص لفيلم الحريفة 2 – الريمونتادا، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والمذاع بث مباشر على قناة ON Time Sport.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، وتامر بجاتو لاعب المنصور السابق، المذيعة شيما صابر، المذيعة فرح علي.

واحتفل أبطال الفيلم بعرضه الخاص، حيث حضر كل من، نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح، والمخرج كريم سعد، وطارق الجنايني، وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لدعم ومساندة نجله.

وحضر كل من آسر ياسين وزوجته وأولاده، وأمير المصري، وإيمان العاصي وابنتها ريتاج وشقيقها، ومحمد ثروت وابنه، ونور إيهاب، وإنجي الانجباوي، ونورين أبو سعدة، ومها الصغير وابنتها، المؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود، سمية الألفى، فادي السيد، المخرج حسام الحسيني وأولاده.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.



الفنانة نور إيهاب



المعلق الرياضي أيمن الكاشف



تامر بيجاتو



ثروت



جابي خوري



حارس مرمي النادي الأهلي السابق أمير عبد الحميد



خالد النبوي ونور النبوي



سامي الشيخ



عرروض بالكرة



عروض بالكرة في العرض الخاص



لاعب كرة اليد أحمد عادل



محمد ثروت



مها الصغير



نور النبوي وإياد صالح



نور النبوي



نور إيهاب (2)