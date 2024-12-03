شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تعلن عن حملها فى مولود جديد بجلسة تصوير مع زوجها مصطفى جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة كارمن سليمان عن حملها في مولود جديد من زوجها الموسيقى مصطفى جاد، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، بجلسة تصوير ظهرت فيها مع زوجها، لتعلن عن المفاجأة وأن عائلتها أصبحت أكبر، وسرعان ما حصدت الصور تفاعلا وإعجابا من قبل متابعيها.



حفل الكشف عن المولود



كارمن تعلن عن حملها

وسبق وكشفت المطربة كارمن سليمان عن أحدث أغانيها بعنوان "أسيبلك روحى" منذ عدة أسابيع، وذلك ضمن خطة أغانيها للفترة المقبلة، ودعم المنتج مصطفى جادو زوجته كارمن سليمان على موقع تبادل الصور إسنتجرام قائلا: "تكملة لمشروع كنا فى مكان الشتوية كارمن هتطلق أغنية جديدة بعنوان أسيبلك روحى".

فى سياق آخر كانت قد أحيت كارمن سليمان حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.

وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور، ومنها حضن دافي، ولمعلوماتك، ويا حرام معلش، ولينا رقصة، وحبايب قلبي، ولما تشوفك عيني، وسطور حكايتي، وربنا يخليك لقلبي، وكلام كلام.



كارمن مع زوجها