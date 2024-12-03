حسين الجسمي ينشد للوطن في “عيد الاتحاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية وطنية جديدة بعنوان “عيد الاتحاد” بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأغنية من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وتستذكر أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، مستعرضةً مسيرة الاتحاد من جهود المؤسسين وصولاً إلى الحاضر المزدهر.

أبيات من الأغنية:

كلّ يوم يمر يقوى الإتحاد … لي بنوهْ أهل العزومْ الغانمينْ

ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد … في السما يحمي حماها المخلصينَ

ابتدتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ تفاصيل الأغنية:

الأغنية من ألحان ماجد عبدالله، وتوزيع زيد عادل، بينما قام المهندس علي الأمير بمهمة المكس والماستر. وتم إطلاقها من خلال فيديو كليب على قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تضمّن مشاهد أرشيفية تُبرز أمجاد الإمارات، إلى جانب بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المنصات الموسيقية المتخصصة.

أغنية “عيد الاتحاد” تحتفي بروح الاتحاد والإنجازات التي حققتها الإمارات، معبّرةً عن مشاعر الفخر والانتماء في مناسبة وطنية غالية.