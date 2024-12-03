شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يدعم ابنه نور فى العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" والان مع تفاصيل الخبر

حضر النجم خالد النبوي العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 – الريمونتادا، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والمذاع بث مباشر على قناة ON Time Sport، لدعم ومساندة ابنه النجم نور النبوي بفيلمه الجديد.

كما حضر منذ القدائق الأولى كل من عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، وتامر بجاتو لاعب المنصور السابق، المذيعة شيما صابر، المذيعة فرح علي.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.



خالد النبوي يدعم ابنه نور النبوي



خالد النبوي وابنه نور النبوي