شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مدافعا عن شيرين عبد الوهاب: بتحب محمد رحيم وواثق إنها ذلة لسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم تامر حسنى على الأزمة الأخيرة للنجمة شيرين، وإثارتها جدلا واسعا، خلال حفلها فى الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور "محمد رحيم عمل لى أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبرى قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية".

وعلق عبر خاصية ستورى على صفحة الانستجرام قائلا: واثق إنها ذلة لسان من شيرين لأنها من أكثر الناس اللى بتحب محمد رحيم الله يرحمه ومن أكثر الناس اللى عارفة قيمته لأن قيمته كبيرة، بالإضافة إلى أنها اعتذرت على المسرح فى وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور، إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللى مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه فى حالة نفسية صعبة جدا ربنا ما يوريها لحد، مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللى كان كل شىء فى حياته، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

وفي ليلة ساحرة ووسط حضور كامل العدد، قدمت مؤخرا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا استثنائيا في الكويت، حرصت من خلاله على تكريم اسم الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

أثناء الحفل، أدت شيرين أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، وهي من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وحازت على إعجاب الجمهور، وقدمت شيرين الأغنية بمشاعر مؤثرة، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل، وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

انطلق الحفل في أجواء مليئة بالحماس، حيث تواجد عدد من المرافقين لشيرين لمساندتها والاحتفال معها بنجاح ألبومها الجديد، ومنهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وقدمت شيرين مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة، في لحظات مؤثرة للغاية، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.