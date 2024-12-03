شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تكشف شعورها بأنها أكبر سنًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن شعورها بأنها "امرأة أكبر سنًا" الآن وكيف يؤثر ذلك على أدائها التمثيلي، خلال حديثها عن فيلم السيرة الذاتية الجديد Maria، والذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات.

وصرحت جولي لـ موقع IndieWire: "عمري 49 عامًا، أشعر وكأنني امرأة أكبر سنًا الآن وأتقبل ذلك، عندما كنت أصغر سنًا، كانت هناك مقطوعات موسيقية معينة وأصوات معينة تتوافق مع ما كنت أشعر به: كنت أقع في الحب، أو كنت أشعر بالفضول بشأن هذا، أو أيًا كان ما كنت أمر به".

وتابعت جولي قائلة: "لا يوجد شيء يلبي ما تشعر به مثل الأوبرا، وبعض المقطوعات الجميلة جدًا، والمليئة بالأمل والشوق، الأوبرا أكبر مما نسمح لأنفسنا بالشعور به في كل لحظة".



أنجلينا جولي

كما تحدثت أنجلينا جولي بصراحة عن علاقتها الشخصية بـ ماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

وقالت أنجلينا جولي: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر لأنه شخصي للغاية، ولكن هناك بالتأكيد شعور بالوحدة، قد أكون أشياء كثيرة، لكنني مجتهدة للغاية"، وعلى الرغم من كونها "شخصًا غير مثالي"، قالت جولي: "إنني أعمل بجد وهي تفعل ذلك"، ومضت في وصف العلاقة بينهما، قائلة: إن كالاس وهي تعتبر نفسها "مؤدية أو عاملة لديها وظيفة للقيام بها"، ولهذا السبب قد يكونان "قاسيين على نفسيهما".

الفيلم من المقرر عرضه للجمهور في 27 نوفمبر، قبل عرضه لأول مرة على Netflix في 11 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، فقد حظي بحفاوة بالغة في مهرجان نيويورك السينمائي.