شكرا لقرائتكم خبر عن Bbc تختار هند صبرى ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة فى العالم فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة المعروفة Bbc النجمة هند صبرى ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 امراة تأثيرا عبر العالم، ووصفت الهيئة عبر موقعها الرسمى هند صبرى بأنها واحدة من أكثر النجمات شهرة فى السينما العربية.

وأضافت أنها ومنذ بدايتها المبكرة فى فيلم صمت القصور عام 1994 قد تناولت القهر الجنسى الذى كانت تتعرض له المرأة التونسية وقتها.

ووصفتها الهيئة أيضا أنها أول امرأة عربية تقوم بالتحكيم فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى عام 2019، ورشح فيلمها بنات ألفة للمنافسة النهائية ضمن أفضل خمسة أفلام وثائقية في العالم في مسابقة الأوسكار، وأنها تقدمت العام الماضي باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة احتجاجا على استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

واختتمت الهيئة مقتبسة كلمات من هند صبرى قالت فيها "الأمر لا يتعلق فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل بإعادة البناء والعثور على الهدف من خلال النضال، وتحويل الألم إلى عمل".

وكانت آخر أعمال هند صبري مسلسل "البحث عن علا 2"، الذي عرض مؤخرا على منصة نتفليكس.

وقالت عنه هند خلال تصريح لـ ”الخليج 365”: "أنا مشرفة على كتابة الموسم الثانى من البحث عن علا، لأن أنا دايمًا بحس أن علا جزء منى، أنا عارفة تفاصيلها كويس، وعارفة بتفكر إزاى وهتتصرف إزاى دايمًا، وهى أقرب شخصية ليا من كل اللى قدمتهم، أنا بقالى سنتين ونص تقريبًا عايشة مع علا".

وتابعت هند صبرى: "علا مشتتة زيى، وغالبًا كلنا مشتتات، وعلشان كده كان في الكتابة عندى شوية محاور مكنتش عايزة منعالجهمش في البحث عن علا سواء الموسم الأول أو الثانى، والحمد لله في الأول ده حصل وإن شاء في الثانى لما تشوفوه ده حصل، والحقيقة أنا كـ هند تعبت من التشتيت، فـ الحمد لله أنى عندى مكان أترجم فيه إحساسى وعلا هي الترجمة بتاعتى كل سنتين أحط مشاكلى في موسم جديد منها".