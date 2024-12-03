خالد عجاج يفاجئ نجله على الهواء: وهذا ما فعله

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء

خالد عجاج يتحدث عن موهبة أبنائه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - حلَّ ابن الفنانضيفاً ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، وخلال استضافته بالبرنامج، فاجأ الفنانابنه بمداخلة هاتفية لدعمه، وخلال المداخلة أشاد بصوته وموهبته ومجهوده الدائم لصناعة اسمه ومسيرته بعيداً عنه.فاجأ المطربنجله أحمد على الهواء أثناء حلوله ضيفاً في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والذي تقدّمه كلٌّ من الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، بمداخلة هاتفية، قال فيها: "أنا سعادتي كبيرة بأحمد لأنه منذ سنين وهو يجهّز نفسه لهذه اللحظة، وجرّب أشياء كثيرة إلى أن وصل لعمل شكل لنفسه وأسلوب، وليجد طريقه في الوسط".وأكمل: "كما أنه أدرك جيداً أن كونه ابن فنان لن يكفي؛ فكان لا بد من تقديم شيء للجمهور لكي يصدّقه، كما أنه مطالب بكسب حب الناس؛ فمحبة الجمهور لا تُورث. مؤكداً أن دوره كأب في مساعدته، كان ضعيفاً جداً".وأضافأن بداية موهبة ابنه وابنته بدأت مبكرة في حفلات المدرسة والجامعة، ولكنه لم يستغرب ذلك؛ مؤكداً أنها الجينات. مضيفاً أنه نصحه بانتقاء أفكاره بشكلٍ جيد؛ مازحاً: "قولت له طلعني معاك يا أحمد واديني 200 جنيه". ليرد عليهقائلاً: "أنا أحب أشكر والدي على كل النصائح التي قدّمها لي، سواء في الفن أو الحياة، أنا مؤمن بيه جداً ومؤمن بجميع أغانيه، وأنا وارث منه الفن، وهو ما جعلني أطلع فنان". مؤكداً على وجود ديو قريباً يجمعهما ببعض.يمكنكِ متابعة مشاهير يؤدون مناسك الحج: أبرزهم إلهام شاهين وهشام ماجد وصفية العمري

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