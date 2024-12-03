شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تشارك فى الكابتن وتنتظر أم الدنيا وتتابع الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة سوسن بدر تصوير دورها في مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسنى، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التونى، أواخر الشهر الجارى، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض فى رمضان المقبل، وتقدم سوسن بدر دوراً مميزاً خاصة أن سوسن تتمتع بروح خفيفة الظل في الكوميديا.

ويعرض حاليا لسوسن بدر فيلم الهوى سلطان الذى حقق أكثر من 65 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر خلال أقل من شهر عرض، والفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.

وفى سياق آخر عرضت قناة cbc البرومو التشويقي لسلسلة أم الدنيا الوثائقية، للفنانة سوسن بدر، والذى من المقرر أن تعرضه القناة قريباً.

سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وعرض منها حتى الأن جزئين عبر منصة watch it الإلكترونية، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقى وإنسانى بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته حتى العصر الحديث.