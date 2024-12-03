شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. حكاية صورة مديحة يسرى بشوارع هولندا والان مع تفاصيل الخبر

يحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد سمراء النيل مديحة يسرى، وهى النجمة الكبيرة التى روى أحمد حلمى قصة صورها فى شوارع هولندا، حيث قال حلمى فى حوار سابق لليوم السابع، إنه شهد عرض فيلم سهر الليالى فى مهرجان روتردام بهولندا، وأنه لا ينسى أبدا هذا العرض لأنه كان يكرم مديحة يسري ووجد صور كبيرة جدا للفنانة مديحة يسري في شوارع روتردام في هولندا وذلك منحه شعورا كبير بالسعادة والفرحة.

مديحة يسري اسمها الحقيقى هنومة حبيب خليل تلقت تعليمها فى مدرسة الفنون، اكتشفها المخرج المصرى الرائد محمد كريم وقدمها للمرة الأولى فى دور صغير عام 1942 فى فيلم ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وشاركت معه أيضًا بدور صغير فى فيلم (رصاصة فى القلب)، ما أهلها لدور البطولة للمرة الأولى في عام 1942 في فيلم (أحلام الشباب) كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشفها (يوسف وهبي) وهى تؤدى مشهدًا فى أحد البلاتوهات وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام بشكل حصري، وهي :(ابن الحداد، فنان عظيم، أولادي).

وقدم لها دور البطولة في فيلم (الفنان العظيم) حيث قامت بدور مديحة، في نفس العام قامت الفنانة ببطولة فيلم شهر العسل مع الفنان فريد الأطرش خلال مشوار فني طويل امتد حتى عام 2012 قدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا وتنوعت أدوارها بين أدوار البطولة والابنة والحبيبة ثم الأم في مراحل متقدمة.

وقدمت في مشوارها رصيدا فنيا كبيرا يزيد عن 90 فيلما وكان آخر ظهور سينمائى لها فى فيلم الإرهابى مع الزعيم عادل إمام في عام 1994، ومن أهم أعمالها "أحلام الحب، غرام بدوية، الجنس اللطيف ، فاطمة وماريكا وراشيل، آه من الرجالة، بنات حواء أعلنت اعتزالها التمثيل بشكل نهائي في عام 2012.