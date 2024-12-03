شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خالد: "كاستنج" من أهم تجارب حياتى و"ساعته وتاريخه" معمول بحرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الممثل الشاب إسلام خالد عن سعادته بتجربة برنامج "كاستنج" واختياره ضمن فريق عمل مسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه على قناة DMC يوم الخميس 5 ديسمبر الجارى.

وقال إسلام خالد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجربة برنامج كاستنج من أهم التجارب في حياتى وكانت تجربة فاصلة وواضحة، خصوصا على المستوى الإنسانى كانت تجربة محترمة واستفدت فيها من التعاون في كل شيء وفى كل الظروف".

وعن مسلسل "ساعته وتاريخه" قال إسلام خالد: "إحنا لسه بنصور، والمسلسل هايكون من أهم المسلسلات وهايكسر الدنيا إن شاء الله لإنه مسلسل مهم ومعمول بحرفية شديدة جدا، وأهم حاجة إن في ورشة كتابة تحت إشرف أستاذ محمود عزت يعنى الكتابة والإخراج والتمثيل كلها شباب، بالإضافة إلى كل ما يخص الإخراج والتكنيك فكان باحترافية كبيرة".

"ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.