عبير صبري: أدوار الشر تجعلني أشعر بثقة بالنفس وأشبه داليدا في هذا الأمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - خلال لقائها مع الإعلامية لينة الطهطاوي خلال برنامج كلاكيت المذاع على راديو نجوم إف إم، تحدثت عبير صبري عن أدوار تتمنى تقديمها، حيث قالت إنها تشعر بسعادة كبيرة عندما تقوم بتقديم دور أو شخصية ذات صفات شريرة للغاية، لافتة إلى أن طبيعة شخصيتها تميل إلى الهدوء والطيبة؛ لذلك عندما تتقمص شخصية تشبه صفاتها تشعر بسذاجة. وتابعت: "أنا شخصية هادئة ومسالمة، ولو عملت أدوار شبهي بشعر بسذاجة".
وتابعت أن الفنانة الراحلة داليدا شخصية درامية عميقة وفي نفس الوقت نسائية لأنها تجسد مشاعر الحب عند المرأة وأيضاً لحظات الضعف والاكتئاب، منوهة إلى أنها تشبه داليدا في العاطفة فقط، واستطردت قائلة: "أشبه داليدا في العاطفة لأنني شخصية عاطفية جداً وساذجة في الرومانسية".
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صفات شخصية عبير صبريوأضافت النجمة عبير صبري، خلال لقائها على إذاعة "نجوم إف أم"، أن سبب حبها لتقديم أدوار الشر هو أنها تعطيها ثقة في النفس، إلى جانب إحداثها لتوازن في شخصيتها الحقيقية، مكملة: "بتديني ثقة في نفسي".
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حلم تقديم شخصية داليداوعن الشخصيات التي تتمنى عبير صبري تقديمها، كشفت أنها تتمنى تقديم شخصية "داليدا" معتبرة تقديمها لهذه الشخصية حلماً من أحلامها التي تريد تحقيقها على أرض الواقع، مضيفة: "داليدا حلم مرعب بالنسبة لي، وبزعل لما بلاقي حد بيقول عايز يعمل شخصيتها".
وتابعت أن الفنانة الراحلة داليدا شخصية درامية عميقة وفي نفس الوقت نسائية لأنها تجسد مشاعر الحب عند المرأة وأيضاً لحظات الضعف والاكتئاب، منوهة إلى أنها تشبه داليدا في العاطفة فقط، واستطردت قائلة: "أشبه داليدا في العاطفة لأنني شخصية عاطفية جداً وساذجة في الرومانسية".
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يمكنكم قراءة.. عبير صبري: عقدة منعتني من الإنجاب واكتشفت خطئي بعدما كبرت
زمالك بولاق عمل درامي منتظر لعبير صبريعلى جانبٍ آخر، تشارك الفنانة عبير صبري في مسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي. والعمل يشارك في بطولته انتصار، تيام مصطفى قمر، السيد أسامة، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من اللمحات الكوميدية.
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