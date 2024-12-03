عبير صبري: أدوار الشر تجعلني أشعر بثقة بالنفس وأشبه داليدا في هذا الأمر

صفات شخصية عبير صبري

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حلم تقديم شخصية داليدا

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زمالك بولاق عمل درامي منتظر لعبير صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - خلال لقائها مع الإعلامية لينة الطهطاوي خلال برنامج كلاكيت المذاع على راديو نجوم إف إم، تحدثتعن أدوار تتمنى تقديمها، حيث قالت إنها تشعر بسعادة كبيرة عندما تقوم بتقديم دور أو شخصية ذات صفات شريرة للغاية، لافتة إلى أن طبيعة شخصيتها تميل إلى الهدوء والطيبة؛ لذلك عندما تتقمص شخصية تشبه صفاتها تشعر بسذاجة. وتابعت: "أنا شخصية هادئة ومسالمة، ولو عملت أدوار شبهي بشعر بسذاجة".وأضافت النجمة عبير صبري، خلال لقائها على إذاعة "نجوم إف أم"، أن سبب حبها لتقديم أدوار الشر هو أنها تعطيها ثقة في النفس، إلى جانب إحداثها لتوازن في شخصيتها الحقيقية، مكملة: "بتديني ثقة في نفسي".وعن الشخصيات التي تتمنىتقديمها، كشفت أنها تتمنى تقديم شخصية "داليدا" معتبرة تقديمها لهذه الشخصية حلماً من أحلامها التي تريد تحقيقها على أرض الواقع، مضيفة: "حلم مرعب بالنسبة لي، وبزعل لما بلاقي حد بيقول عايز يعمل شخصيتها".وتابعت أن الفنانة الراحلةشخصية درامية عميقة وفي نفس الوقت نسائية لأنها تجسد مشاعر الحب عند المرأة وأيضاً لحظات الضعف والاكتئاب، منوهة إلى أنها تشبهفي العاطفة فقط، واستطردت قائلة: "أشبهفي العاطفة لأنني شخصية عاطفية جداً وساذجة في الرومانسية".يمكنكم قراءة.. عبير صبري: عقدة منعتني من الإنجاب واكتشفت خطئي بعدما كبرتعلى جانبٍ آخر، تشارك الفنانةفي مسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي. والعمل يشارك في بطولته انتصار، تيام مصطفى قمر، السيد أسامة، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من اللمحات الكوميدية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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