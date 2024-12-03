رمضان 2025.. انطلاق تصوير مسلسل ظلم المصطبة لـ إياد نصار وريهام عبد الغفور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - "ظلم المصطبة" من الأعمال الدرامية التي دخلت لوكيشن التصوير الخاصة بها؛ استعداداً لعرضها في موسم دراما رمضان 2025، ويشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرون، ويقع العمل في 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

هاني عبد الله يعلن بدء تصوير مسلسل "ظلم المصطبة"

وأعلن المنتج الفني للعمل، هاني عبد الله، عن انطلاق تصوير مشاهد المسلسل أمس، الإثنين، مطالباً متابعيه بالدعاء له ولفريق العمل بأن يحالفهم التوفيق والنجاح في هذا المسلسل، إذ نشر عبر صفحته على "فيسبوك" صورة لـ كلاكيت العمل، وعلّق بالقول: "إنطلاق تصويرمن إنتاج المتحدة، دعواتكم بالتوفيق".

يمكنكم قراءة: إياد نصار ينضم إلى فيلم المشروع بجانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري

مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري؛ ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

ويسجل "ظُلم المصطبة" تعاوناً جديداً بين الفنانين: إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وذلك بعدما اجتمعا معاً في أكثر من عمل وشكّلا ثنائية ناجحة، حيث قدما مسلسل "وش وظهر" إخراج مريم أبوعوف، وكذلك تعاونا في مسلسل "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل، ومسلسل "أفراح القبة" إخراج محمد ياسين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».