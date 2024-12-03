باسم عبد الأمير يحتفل بتخرج ابنه طلال وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - شارك الفنان والمنتج باسم عبد الأمير متابعيه صورة جمعته مع ابنه الفنان طلال بحفل تخرجه في بريطانيا، وعلق وكتب: "الحمد لله تم تخرج ابني المهندس طلال في جامعة سالفورد في مدينة مانشستر".

وتفاعل معه الفنان والمخرج عبد العزيز المسلم وكتب: "أخي العزيز باسم عبدالأمير، أبارك لكم تخرج ابنكم طلال، وأسأل الله أن يجعله بداية طريقٍ مليء بالنجاح والتوفيق. أسأل الله أن يُقر أعينكم برؤيته يحقق كل أحلامه ويصل لأعلى المراتب. هذا الإنجاز يعكس جهودكم وتربيتكم الطيبة، فهنيئاً لكم ولطلال هذا النجاح. مع أطيب التمنيات بمستقبل مشرق، الدكتور عبدالعزيز المسلم".

وكان باسم عبد الأمير قبل أيام أيضاً نشر صورة لابنه وهو يحمل كعك التخرج وكتب: "وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، الحمد لله حصل ابني طلال على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة مانشستر، سائلاً المولى عز و جل التوفيق له في حياته الدراسية والمهنية".

وتفاعل وقتها معه ابنه الفنان طلال وكتب: "العراب الشهادة أقل شي نقدمه لك وللوالدة طال عمرك".

أما الفنان طلال فنشر صورة له من حفل تخرجه وكتب: "مهندس طلال باسم".

آخر أعمال طلال باسم عبد الأمير

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عمل قادم بالموسم الرمضاني لطلال باسم

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وكان آخر عمل قدمه طلال باسم مؤخراً عروضاً لمسرحية "بينوكيو" التي عُرضت مؤخراً على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي، وهي من بطولة الفنانة سحر حسين، خالد بن حسين، ليالي دهراب، غرور صفر، أحمد بن حسين، طلال باسم، شملان العميري، عبدالله الخضر، عبدالعزيز العنزي، عبدالرحمن الخراز، عبدالله وليد، جاسم ذياب. الكاتب جاسم الجلاهمة، إدارة عذاري العواد، وإخراج يوسف البغلي.يشارك الفنانبمسلسل "بيت الحمولة" المنتظر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من إخراج سائد بشير الهواري ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

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