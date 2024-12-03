عبير صبري تكشف عن الدور التي تتمنى تجسيده وتعلق: حلمي المرعب

عبير صبري: داليدا حلمي المرعب

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مشاركات عبير صبري الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - كشفت الفنانةعن الشخصية التي تتمنى تجسيد سيرتها الذاتية، وهي المطربة العالمية، مؤكدة أن هذا حلمها المرعب، الذي يخيفها دائماً وهو تقديم الشخصية من قبل أي شخص من زملائها.خلال حلولها ضيفة على الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامجها "كلاكيت" المذاع عبر أثير إذاعة "إف إم"، تحدثت الفنانةعن الشخصية التي تتمنى تقديم سيرتها الذاتية، وهي شخصية المطربة العالمية داليدا، حيث قالت: "بحلم تقديم شخصية داليدا، فهمي حلمي المرعب". وأكملت: "أنا بزعل عندما يعلن أحد زملائي عن رغبته في تقديم الشخصية، أنابالنسبة لي شخصية درامية عميقة وإنسانية ونسائية وتجسيد لمشاعر الحب والضعف والاكتئاب عند المرأة".وأضافت: "كما أنها عندها إشكاليات مع الموت كل الناس اللي حبتهم ماتوا، وعندها مشاكل مع الكبر في العمر لم تستطع التصالح معها، وأشياء كثيرة جداً عميقة وإنسانية، وهي أنثى جداً".واستطردت: "أرى إني شبهها في العاطفة، أنا شخصية عاطفية ورومانسية جداً وساذجة في الرومانسية، أنا برج الحوت، وبغير لكن مش الغيرة الحمقاء، ولا أقوم بعمل تصرفات غير متزنة"، مؤكدة أنها شخص تحب المشاعر والأفلام الرومانسية.يُذكر أنبدأت مؤخراً تصوير مسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق" المكون من 15 حلقة، تتقاسم بطولته مع خالد الصاوي، وباسم سمرة، وتجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي. والعمل يشارك في بطولته انتصار، تيام مصطفى قمر، السيد أسامة، وهو من تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لا يخلو من اللمحات الكوميدية.كما أنها انتهت مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل "مطعم الحبايب" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك عبير صبري كضيفة شرف خلال أحداث العمل الذي يقوم ببطولته أحمد مالك، هدى المفتي، انتصار، إسلام إبرام، بيومي فؤاد والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.يمكنكم متابعة خالد الصاوي زوج عبير صبري في مسلسل "زمالك بولاق"

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