“بلا لجام أو سرج”.. أحمد العوضي يقبل تحدي ركوب الخيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبِل الفنان أحمد العوضي التحدّي الذي عرضه عليه أحد متابعيه في تعليقه على مقطع مصوّر نشره العوضي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” وكشف فيه عن مهارته في ركوب الخيل.

وطلب المتابع في تحدّيه للعوضي أن يمتطي الحصان من دون لجام أو سرج، ويعدو به بسرعة عالية في الصحراء. وقبل العوضي التحدّي ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ليوثّق هذه اللحظة، وعلّق قائلاً: “أخ من إخواتي اتحداني في التعليقات إني أطلع على الفرس من غير سرج وسريع في الجبل، ودي كانت النتيجة، أحلى مسا من فهد البطل على كل إخواتي اللي بعشقهم”.

الفيديو حظي باهتمام كبير من متابعي العوضي الذين أشادوا بشجاعته وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة، مما يعكس روح التحدّي التي يتميز بها الفنان على الشاشة وبعيداً عنها.

يُذكر أن أحمد العوضي يواصل حالياً تصوير مشاهد مسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يُتوقع أن يكون من أبرز الأعمال المشارِكة في سباق دراما رمضان 2025، ويشارك العوضي في بطولته عدد من النجوم، بينهم: ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، وصفاء الطوخي…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.