بعد عام من التأجيلات.. الإفراج عن فيلم هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مضي عام كامل على تأجيل عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” للفنانة هنا الزاهد، والذي يشاركها في بطولته الفنان هشام ماجد، قررت الشركة المنتجة للفيلم الإفراج عنه وتحديد موعد لعرضه، حيث أعلن المخرج عثمان أبو لبن عن عرض الفيلم في 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعد تأجيله لأكثر من مرة.

ونشر أبو لبن عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة لعدد من طاقم عمل فيلم “بضع ساعات في يوم ما” وأبطاله وهم مجتمعون حول المدفأة، مع التعليق: “الحطّابين عند نار المدفأة” فيلم بضع ساعات في يوم ما 26 ديسمبر إن شاء الله”.

ويضم الفيلم عدداً من الفنانين، منهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، مي عمر، أحمد صلاح السعدني، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، مايان السيد وخالد أنور…، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار درامي نفسي، حيث يستعرض حياة مجموعة من الشباب خلال ساعات قليلة. كل قصة تنكشف على الإنترنت من خلال اعترافات صريحة عن تقلبات نفسية وحياتية، مما يخلق حالة من التفاعل بين الشخصيات.