انتقادات لاختيار منى زكي لتجسيد أم كلثوم.. ومخرج “الست” يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قوبل اختيار المخرج مروان حامد للفنانة منى زكي لتقدّم شخصية أم كلثوم في فيلم “الست”، بانتقادات عدة لعدم وجود تشابه في الملامح الشكلية بين منى و”كوكب الشرق”.

وكشف مروان عن أسباب تمسّكه باختيار منى زكي في تصريحات صحافية، مؤكداً أن هذا الدور “الصعب” كان يحتاج الى ممثلة تتمتع بقدرات منى زكي التمثيلية، مشيراً الى أن تمكّنها من الأداء سيكون له تأثير عاطفي قوي في الجمهور.

وكشف حامد عن الرحلة التي خاضتها منى زكي لكي تتحول الى أم كلثوم، قائلاً: “خضعت منى لمدة عام كامل لدروس في الغناء والحركة ولتدريبات على اللهجة وللعديد من بروفات المكياج. كان لزاماً عليها الجلوس على كرسي المكياج لمدة ست ساعات كل يوم قبل أن تبدأ الكاميرات في التصوير”.

وتابع: “الدور يتطلب الكثير من الجهد لأنك لا تركز فقط على فترة واحدة من حياة أم كلثوم، بل تتنقل ذهاباً وإياباً بين الكثير من اللحظات المختلفة، وهذا في حد ذاته يتطلب الكثير من الجهد، لأن أم كلثوم تتغير كثيراً. عندما تحلّل هذه الشخصية حقاً، فهي ليست مجرد شخصية واحدة، لأن التغييرات التي تمر بها هائلة، لقد بذلت منى زكي جهداً كبيراً في هذا العمل الشاق، وأعتقد أن النتيجة النهائية سيكون لها صدى قوي”.

ويشارك منى زكي في بطولة في فيلم “الست” عدد كبير من نجوم السينما المصرية، منهم: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، وأحمد أمين.